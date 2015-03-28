السيسي: لم يكن من الممكن الصمت إزاء ما يتعرض له اليمن وشعبه من تهديد

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه لم يكن من الممكن الصمت إزاء ما يتعرض له اليمن وشعبه الشقيق من تهديد لمقدراته خاصة عقب التطورات الأخيرة وتوسع الحوثيين ومحاولتهم السيطرة على عدن بعد صنعاء.

وأكد الرئيس السيسي، خلال استقباله أمس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي وصل إلى مطار شرم الشيخ لحضور القمة العربية السادسة والعشرين أن ما تتعرض له دول المنطقة يستدعي إقامة قوة عربية موحدة، يكون هدفها الأساسي الدفاع عن الدول العربية ومصالح شعوبها، وفقاً لأحكام ميثاق جامعة الدول العربي واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن الرئيس السيسي استعرض خلال اللقاء التطورات وآخر المستجدات المتعلقة بعملية "عاصفة الحزم" التي تستهدف إعادة الامن والاستقرار إلى اليمن، حيث أشاد بالتقدم المحرز على صعيد العمليات العسكرية.

وقال السفير يوسف إن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بجلالة ملك البحرين الذي أكد على المكانة الرائدة التي تحظى بها مصر على المستويين الاقليمي والدولي، مشيراً إلى ان مصر جمعت العالم في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وها هي تجمع العرب في مرحلة فارقة تمر بها المنطقة. وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأوساط العربية باِستعادة مصر لمكانتها ودورها على المستويين الاقليمي والدولي.

وأكد العاهل البحريني أن مصر لم تقصر يوماً إزاء أشقائها العرب، منوهاً إلى أن اتخاذ قرار القيام بعمل عسكري عربي مشترك لإنقاذ اليمن أعاد الأمل إلى نفوس الشعوب العربية، وأكد على قوة وقدرة الدول العربية على صون أمنها والدفاع عن شعوبها.

وأشاد الملك حمد بدور مصر وقيادتها في لم الشمل العربي وتوحيد الصف لمواجهة المخاطر المحدقة بالدول العربية.

وبدوره أشار الرئيس السيسي إلى أن قوة العرب تكمن في تكاتفهم وتعاونهم وتوحيد صفوفهم، لمواجهة المخاطر الجسيمة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مؤكدا ضرورة تفويت أية محاولات لبث الفرقة والتشرذم بين الدول العربية، حيث تستهدف تلك المحاولات البغيضة إضعافها والحيلولة دون وحدتها.

ومن ناحيته، أشاد العاهل البحريني بنتائج اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد الخميس بشرم الشيخ، والتي مهدت الطريق بشكل كامل أمام القمة لاتخاذ كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت ليتكاتف العرب جميعاً يداً واحدة.