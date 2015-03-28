المملكة تقدم كل الدعم والمساندة للشعب اليمني

الرياض - خلدون السعيدان

لا أحد يختلف على اهمية الدور الكبير والحيوي الذي قامت به المملكة دعما لليمن وشعبها وسعيها المتواصل لتطوير مقدراته التنموية والنهوض بشعبه سنين عديدة. عملت المملكة على دعم مسيرة الامن والتنمية في اليمن ايمانا منها بضرورة دعم الشعب اليمني الشقيق لمواجهة تحدياته وسعت على تحقيق طموحاته وتطلعاته وتوفير احتياجته الانسانية وحفظ كرامته. المملكة وفي كل ازمات اليمن السياسية والمادية وقفت بكامل امكانياتها لدعم اليمن الشقيق وشعبه وسعت جاهدة الى تقديم يد المعونة وقدمت خلال الخمس السنوات الاخيرة ما يزيد على 4 مليارات دولار امريكي. ودعت الدول العربية والمانحة الى الالتزام بدعم اليمن ليواجه التحديات في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي. وقد تبنت المملكة حل الازمة السياسية التي عصفت باليمن عام 2011 ولعبت دورا اساسيا في التسوية السياسية للثورة على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعملت على توقيع ما عرف بالمبادرة الخليجية بالرياض. وفي عام 2013 اودعت المملكة مليار دولار امريكي في البنك المركزي اليمني دعما لقيمة الريال اليمني والمساهمة في استقرار اقتصاد البلاد التي تمر في فتره انتقالية كانت على وشك الانهيار اقتصاديا. كما تبنت السعودية دورا رئيسا في نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مسقط واصبح اليمن مرتبطا بالمجلس مؤسسيا واستراتيجيا كعضو مشارك ايمانا منها بأن اليمن جزء من اقليم الجزيرة العربية والخليج. والآن وبعد ان وصلت الامور في اليمن الى منزلق خطير قررت الاستجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي واستغاثته لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية وطلب المساندة في ردع الهجوم على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب ومساعدة اليمن في مواجهة القاعدة وسارعت مع اشقائها دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني الشقيق وحرصها على تقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل خصوصا وان النوايا التي يحملها الحوثيون لم تكن صافية ولا نظيفة بعد ان نال المملكة جزء من الاعتداءات التي طالت اراضيها حينما عمدت ميليشيا الحوثي اجراء مناورات عسكرية كبيرة بالذخيرة الحية قرب حدود المملكة استخدمت فيها جميع انواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة.