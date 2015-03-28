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دراسة بريطانية: النوم لساعات متوسطة يطيل العمر

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دراسة بريطانية: النوم لساعات متوسطة يطيل العمر دراسة بريطانية: النوم لساعات متوسطة يطيل العمر

أفادت دراسة بريطانية جديدة بأن البالغين المواظبين على النوم الطويل ليلا (أكثر من ثماني ساعات) يكونون أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة تبلغ 30%. كما وجد الباحثون أن الذين ينامون بشكل منتظم لمدة تقل عن ست ساعات (وهو ما يعرف بالنوم القصير) معرضون أيضا للوفاة في وقت مبكر عن أولئك الذين ينامون سبع ساعات ليلا.

يشار إلى أن عدد الساعات الأمثل للنوم ليلا هو بين سبع وثمان ساعات، وهو ما يعرف بالنوم المتوسط.

واكتشف الباحثون أن الإفراط في النوم يمكن أن يخلق مشاكل مماثلة لتلك التي تحدث بسبب قلة النوم، ومنها الاكتئاب وأمراض القلب والسكري والمخاوف الصحية الأساسية الأخرى.

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