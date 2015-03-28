الاتحاد الأوروبى يحذر من استخدام «فيسبوك»

اعترفت المفوضية الأوروبية أن اتفاقية إطار العمل “سايف هاربور” المتعلقة بالتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنظيم حركة البيانات، لا تحمي مواطني دول الاتحاد من أي عمليات تجسس أمريكية محتملة.

وجاء التعليق على لسان وكيل المفوضية الأوروبية بيرنارد سكيما أمام محكمة الاتحاد الأوروبي أثناء إحدى الجلسات المتعلقة بقضية هامة متعلقة بحماية الخصوصية.

وأشار وكيل المفوضية الأوروبية إلى أن أفضل طريقة لمنع أي تجسس محتمل هو التوقف عن استعمال خدمات الإنترنت التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها مثل فيسبوك، على الأقل حتى تقوم بفتح مراكز بيانات لها في القارة العجوز.

> وقال سكيما “ربما يجب أن تفكر في إغلاق حسابك على فيسبوك”.

ووفقا لتصريحات سكيما فإن المشكلة لا يوجد لها حل على المدى القريب، بحسب ما جاء على موقع ” Ars Technica” نقلا عن تقرير لصحيفة “EUobserver”.

وتناقش محكمة الاتحاد الأوروبي شكاوى كان الناشط النمساوي في مجال الخصوصية ماكس شريمز أمام المحكمة العليا الإيرلندية ضد 5 شركات أمريكية وهي، أبل، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وسكايب، وياهو على خلفية الكشف عن برنامج ” بريسم” للتجسس.

وجرى تحويل القضية لاحقا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، التي من المتوقع أن تقوم بإصدار رأيها في القضية يوم 24 يونيو المقبل.