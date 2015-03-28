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بالفيديو - حارس روسيا ضحية شماريخ الجبل الأسود

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بالفيديو - حارس روسيا ضحية شماريخ الجبل الأسود بالفيديو - حارس روسيا ضحية شماريخ الجبل الأسود

بمجرد إطلاق حكم المباراة صافرة بداية مباراة الجبل الأسود وروسيا، هاجمت جماهير الجبل الأسود حارس روسيا ب"الشماريخ" ليسقط أرضا.

منتخب روسيا يحل ضيفا على منتخب الجبل الأسود في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2016.

وبعد 20 ثانية فقط من انطلاق المباراة هاجمت جماهير الجبل الأسود، ايجور اكينفيف حارس مرمى روسيا قبل أن تلقي عليه الألعاب النارية، التي اصطدمت احدها برأسه بطريقة مباشرة.

وسقط الحارس على الفور قبل أن يوقف حكم المباراة اللقاء.

ويحتل منتخب روسيا المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يأتي منتخب الجبل الأسود رابعا بنفس عدد الرصيد من النقاط.

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فيديو اليوم السابع

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