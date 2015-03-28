أرقام حُجبت تكريما لأصحابها

3 .. 6 .. 10 .. أرقام في كل المراكز حُجبت تكريما لما قدمه أصحابها مع الفرق التي لعبوا لها، أو حتى تخليدا لذكراهم بعد الوفاة.

تلجأ العديد إلى الأندية إلى حجب أرقام القمصان التي لعب بها النجوم الذين ارتبط اسمهم بالبطولات أو بعلاقة خالدة مع الجماهير، تكريما لما قدموه أو حتى لنيل رضا المشجعين.

تتعدد الأسباب .. ولكن في النهاية تبقى هذه الطريقة الأكثر إتباعا من الأندية لتكريم عطاء نجومهم.

ميلان

قرر ميلان حجب الرقم 3 عقب اعتزال أسطورته الحية باولو مالديني عام 2009، ولكن هذا الحجب مشروط.

فمالديني الذي ارتدى قميص ميلان من 1985 حتى 2009، طلب أن يُمنح الرقم إلى أي من أبنائه إذا لعب للروسونيري يوما ما.

لاعب آخر قرر ميلان حجب رقمه بعد الاعتزال، هو أسطورة الدفاع فرانكو باريزي صاحب القميص رقم 6 مع الروسونيري والذي ارتداه لـ20 عاما من 1977 حتى 1997.

مارادونا

وفي نابولي، لم يمنح النادي الرقم 10 لأي لاعب بعد رحيل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عام 1991.

وقررت إدارة نابولي حجب الرقم 10 بعدما أنهى مارادونا مسيرته مع النادي التي بدأت عام 1984، وفاز خلالها بالدوري مرتين والكأس مرة وكأس الاتحاد الأوروبي.

مارادونا لايزال الهداف التاريخي لنابولي، ولم يفز الفريق بالدوري إلا في وجود الساحر الأرجنتيني.

زانيتي وباجيو

اتخذت إدارة إنتر ميلان قرارا بحجب رقم 4 تقديرا لمسيرة الأرجنتيني خافيير زانيتي التي أنهاها الموسم الماضي بالاعتزال.

زانيتي بدأ حياته مع إنتر ميلان في 1995، وهو في عامه الـ19، وظل يبدع ويـتألق حتى بلغ الـ41 من عمره.

النجم الذي يجيد كظهير أيمن، وأيسر، ولاعب وسط، والذي لا يمكن العبور منه بسهولة، أنهى مسيرته بعد 857 لقاء، و16 تتويجا مختلفا منذ انتقاله إلى إنتر، وانتقل للعمل داخل إدارة النيراتزوري.

وفي إيطاليا أيضا، قرر بريشيا حجب الرقم 10 تكريما لما قدمه الأسطورة روبرتو باجيو للفريق في الفترة من 2000 حتى 2004.

كرويف

في أياكس، قررت الإدارة هناك حجب الرقم 14 الذي منحه عطاء الأسطورة يوان كرويف قيمته.

كريف خريج أكاديمية أياكس لعب في صفوف الفريق من 1964 حتى 1973، وفاز معهم بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ثم انتقل إلى برشلونة وعاد لأياكس في 1981 ليقضي معه موسمين جديدين.

وعمل كرويف مدربا لأياكس بعد الاعتزال حيث فاز مع الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي، قبل أن ينتقل إلى تدريب برشلونة أيضا.

حالات خاصة

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي حجب رقم 23 منذ عام 2003 الذي شهد وفاة الكاميروني مارك فابيان فوي في مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في كأس القارات.

فوي كان لاعبا في سيتي معارا من ليون وقت الوفاة، وأعلن سيتي حجب رقمه 23، كما أعلن النادي الفرنسي عن حجب رقم 17 الذي كان يرتديه لاعب الوسط الكاميروني قبل أن يعود لاستخدامه منذ 2008.

لنفس السبب، قرر إسبانيول حجب رقم 21 الذي كان يرتديه مدافعه دانيل خوركي الذي توفي عام 2009 بسبب أزمة قلبية.

وكرم أندريس إنيستا نجم برشلونة صديقه الراحل بعدما سجل هدف التتويج بمونديال 2010 في هولندا، كاشفا عن قميص يحمل نعيا لمدافع إسبانيول.

كما أعلن ريال بيتيس حجب رقم 26 الخاص بمدافعه ميكي روكي، والذي توفي عام 2012 بسبب صراعه مع مرض السرطان.