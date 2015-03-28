حكاية CR7 .. رفضه رونالدو وحوله إلى ماركة مسجلة

ماذا لو كان كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد رفض العرض الأول لإرتداء القميص رقم 7 من 12 عاما؟ الأمر كان اجبارا ولم يكن باختياره.

رقم 7 مرتبط برونالدو .. أفضل لاعب في العالم أبرز من يرتدي هذا الرقم في الوقت الحالي لدرجة أن من يختار هذا الرقم حديثا يكون على الأغلب للشبه بين طريقة لعبه وأسلوب CR7.

لكن كل هذا لم يكن باختيار رونالدو .. هو أساسا كان يرفض ارتداء القميص رقم 7!

مانشستر يونايتد

كان رونالدو أول لاعب برتغالي يلعب لمانشستر يونايتد بعد انضمامه من سبورتنج لشبونة قبل بداية موسم 2003-2004، وارتدى القميص رقم 7 منذ اليوم الأول .. ولكن وراء ذلك قصة.

قرار ارتداء القميص رقم 7 لم يكن من رونالدو، بل كان من السير أليكس فيرجسون الذي عارض رغبة الدون في ارتداء القميص رقم 28 الذي كان يرتديه مع سبورتنج.

جورج بست .. براين روبسون .. إريك كانتونا .. وديفيد بيكام، أسماء ارتدت القميص رقم 7 مع مانشستر ولم يرغب رونالدو في أن يُقارن بها.

رونالدو لم يرغب في أن يزيد الضغوط عليه بارتداء القميص الأسطوري لمانشستر يونايتد، ولكنه يقول عن ذلك: "عندما انضممت إلى مانشستر طلبت ارتداء رقم 28، ولكن فيرجسون أصر على منحي القميص رقم 7 رافضا بشكل قاطع طلبي".

ويوضح رونالدو "لقد كنت مجبرا على أن أعيش بهذا الشرف .. هذا القميص منحني المزيد من الدوافع للتألق".

قرار فيرجسون كان في صالح رونالدو، الذي فاز مع مانشستر بالدوري 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة .. وكان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعامين متتالين .. ليصبح على قمة لاعبي العالم في 2008.

البرتغال

لحظ رونالدو، أن رقم 7 كان مرتبطا بأسطورة أخرى مع منتخب بلاده .. لويس فيجو.

نال رونالدو شرف تمثيل المنتخب الأول في كأس الأمم الأوروبية 2004 في بلاده البرتغال .. وكان فيجو قائدا للفريق الذهبي لبرازيل أوروبا وارتدى نجم مانشستر الشاب وقتها رقم 17.

وخسر رونالدو المباراة النهائية أمام اليونان مع منتخب بلاده الذي كان يضم بجانب فيجو أسماء مثل ديكو، نونو جوميز، وروي كوستا.

واستمر رونالدو بالقميص رقم 17 مع البرتغال في مونديال 2006، والذي أنهاه رفاق فيجو في المركز الرابع.

ومع إعلان فيجو الاعتزال دوليا عقب المونديال، ارتدى رونالدو شارة قيادة منتخب البرتغال بعد يوم واحد فقط من عيد ميلاده الـ22 في مباراة ودية أمام البرازيل عام 2009، تكريما لرئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كارلوس سيلفا الذي طلب من المدرب لويس فيليب سكولاري منح شارة القيادة للنجم الشاب وقتها قبل وفاته.

وبات رونالدو وريثا شرعيا للرقم 7 مع منتخب البرتغال، وارتداه لأول مرة في بطولة رسمية في يورو 2008.

الآن، رونالدو هو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغالي .. واختير مؤخرا لاعب القرن هناك.

ريال مدريد

اصطدم رونالدو بأسطورة أخرى يرتدي القميص رقم 7 في ريال مدريد، بعد انتقاله للميرنجي في 2009 .. راؤول جونزاليس الهداف التاريخي للفريق.

اضطر رونالدو لإرتداء القميص رقم 9 في أول مواسمه مع ريال مدريد في وجود راؤول الذي رحل في الموسم التالي.

ومع رحيل راؤول في 2010 إلى شالكه، انتقل رونالدو مباشرة إلى رقمه الذي بات مفضلا .. 7.

رونالدو فاز مع ريال بكل البطولات .. ويحل الآن ثالثا في قائمة هدافي الميرنجي على مر التاريخ بمعدل تهديفي يصل إلى 1.03 في المباراة الواحدة، ويفصله فقط عن راؤول 29 هدفا.

أفضل لاعب في العالم في العامين الأخيرين هو أيضا الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

CR7

بات رقم 7 مرتبطا باسم كريستيانو رونالدو .. واستغل اللاعب ذلك لصناعة ماركة تجارية خاصة به "CR7" .. وبدأ عمله منذ عام 2006.

افتتح رونالدو متجرا خاصا لخط ملابس يحمل اسمه "CR7" في مسقط رأسه جزيرة ماديرا في 2006، وأتبعه بفرع ثان في لشبونة في 2008.

وفي 2013، كون رونالدو شراكة لإطلاق خط أزياء للملابس الداخلية يحمل اسم CR7 .. لا يوجد دليل على نجاحه أكثر من إرتداء ماكس ماير نجم شالكه لسروال داخلي يحمل هذه الماركة في مواجهة ريال مدريد نفسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2015.

ليس هذا فقط، رونالدو يمتلك عقدا مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية لانتاج أحذية ومعدات تحمل ماركة CR7 .. هذا طبعا بالإضافة إلى العديد من الشركات العالمية التي تعاونت مع رونالدو من أجل استغلال علامته التجارية.

ومؤخرا، افتتح رونالدو متحفه الخاص في ماديرا .. والذي حمل اسم CR7.