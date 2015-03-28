أخبار عاجلة

وفاة زوجة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد -
ننشر شروط وقواعد دوري الكرة الشاطئية -
الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش -
ميدو يشرح طريقة التعامل مع «شيكابالا» -
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الشرقية -
اليوم| الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجيت -
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر -
الزمالك يستدرج الشرقية لاستعادة الثقة المفقودة -
إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - موراتا يقود إسبانيا للفوز على أوكرانيا في تصفيات اليورو

Google+ Print
بالفيديو - موراتا يقود إسبانيا للفوز على أوكرانيا في تصفيات اليورو بالفيديو - موراتا يقود إسبانيا للفوز على أوكرانيا في تصفيات اليورو

(إفي): قاد المهاجم الشاب البارو موراتا منتخب بلاده إسبانيا للفوز على ضيفه الأوكراني بهدف من توقيعه في المباراة التي أقيمت في إشبيلية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وانفرد منتخب إسبانيا، حامل لقب اليورو في آخر نسختين، بوصافة المجموعة بحصوله على النقطة 12 بعد خمس جولات بالمجموعة.

أما أوكرانيا فتجمد رصيدها عند تسع نقاط بالمرتبة الثالثة.

وتحتفظ سلوفاكيا بالصدارة بـ15 نقطة (العلامة الكاملة).

وربح المدرب فيسنتي ديل بوسكي الرهان على موراتا كرأس حربة أساسي يوم الجمعة، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد (ق28) من تسديدة فوق الحارس بعد صناعة من كوكي وهجمة بدأها أندريس إنييستا.

كانت سلوفاكيا قد سحقت ضيفتها لوكسمبورج بثلاثية نظيفة في نفس الوقت، لتضمن اعتلاء القمة.

سجل ثلاثية سلوفاكيا كل من آدم نيمك وفلاديمير فايس وبيتر بيكاريك (ق10 و20 و40) لتتذيل لوكسمبورج المجموعة بنقطة يتيمة.

كما فازت بيلاروسيا خارج أرضها أمام مقدونيا بهدفين لواحد، ليتبادلا المركزين الثالث والرابع، بأربع وثلاث نقاط على الترتيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي