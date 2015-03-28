بالفيديو - موراتا يقود إسبانيا للفوز على أوكرانيا في تصفيات اليورو

(إفي): قاد المهاجم الشاب البارو موراتا منتخب بلاده إسبانيا للفوز على ضيفه الأوكراني بهدف من توقيعه في المباراة التي أقيمت في إشبيلية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وانفرد منتخب إسبانيا، حامل لقب اليورو في آخر نسختين، بوصافة المجموعة بحصوله على النقطة 12 بعد خمس جولات بالمجموعة.

أما أوكرانيا فتجمد رصيدها عند تسع نقاط بالمرتبة الثالثة.

وتحتفظ سلوفاكيا بالصدارة بـ15 نقطة (العلامة الكاملة).

وربح المدرب فيسنتي ديل بوسكي الرهان على موراتا كرأس حربة أساسي يوم الجمعة، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد (ق28) من تسديدة فوق الحارس بعد صناعة من كوكي وهجمة بدأها أندريس إنييستا.

كانت سلوفاكيا قد سحقت ضيفتها لوكسمبورج بثلاثية نظيفة في نفس الوقت، لتضمن اعتلاء القمة.

سجل ثلاثية سلوفاكيا كل من آدم نيمك وفلاديمير فايس وبيتر بيكاريك (ق10 و20 و40) لتتذيل لوكسمبورج المجموعة بنقطة يتيمة.

كما فازت بيلاروسيا خارج أرضها أمام مقدونيا بهدفين لواحد، ليتبادلا المركزين الثالث والرابع، بأربع وثلاث نقاط على الترتيب.