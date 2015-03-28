المزينة: نحرص على مواكبة التطورات العلمية والتقنية

التقى اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وفد وكالة التحقيقات الفيدرالية الأميركية الذي ضم براين مكالي نائب مساعد مدير الوكالة للشؤون الدولية وكريس وارنر نائب مساعد مدير الوكالة للشؤون الجنائية والعقيد أحمد مطر المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة.

حضر اللقاء ستيفن جادن من وكالة التحقيقات الفيدرالية في الإمارات، وهشام جميل نائب الملحق القانوني في دبي، وجميس سالس، وجون هارلي، والدكتور خبير أول فؤاد علي تربح، مدير إدارة التدريب والتطوير، في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وأكد خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة على الساحة العالمية، إلى جانب التواصل مع المؤسسات التعليمية المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة...

واكتساب المزيد من المعارف والمعلومات العلمية والطبية، وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الفنية في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية والبصمة الوراثية، للمساهمة بنمو وتطور هذا المجال العلمي المهم، العمل الشرطي. خلال الجولة، أكد حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الأدلة وعلم الجريمة، لما لها من أهمية قصوى في كشف الجرائم، وحل القضايا المعقدة، وأضاف ان المشروع الجديد للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة يعد أكبر المشاريع التي تخدم مكافحة الجريمة..

وملاحقة مرتكبيها في أي مكان كانوا، وفق المعايير والأنظمة المتبعة دوليا في هذا المجال، وعلى أيدي كوادر وطنية يتم تأهيلهم في أرقى الجامعات العالمية في مجال علم الجريمة، الأمر الذي سيمكنهم من تمثيل الإمارات في المحافل الدولية بكفاءة واحترافية عالية، حيث تم تجهيز المختبر وفق التجهيزات والمعدات المخبرية الدقيقة طبقا للمواصفات والمعايير المعتمدة عالميا.

جولة

وعقب اللقاء اصطحب العقيد أحمد مطر المهيري، وفد وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، على مساحة تبلغ 38891 متراً مربعاً، يتكون من دور ارضي يعتمد على الإنارة الطبيعية وله بوابات إلكترونية وبهو للاستقبال وسقف زجاجي وصالة لانتظار كبار الزوار ومصاعد متعددة ومواقف خارجية تتسع لأكثر من 260 سيارة...

ويضم أيضاً مكتبة حديثة ونظاماً أمنياً ذاتياً، بالإضافة الى 3 طوابق علوية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والأحدث تطورا في الكشف عن الجريمة ومكافحتها، والمصممة على تلبية الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية، مع إمكانية التوسعة مستقبلاً.

في ختام الزيارة اهدى اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، براين مكالي نائب مساعد مدير الوكالة للشؤون الدولية في وكالة التحقيقات الفيدرالية، درع شرطة دبي، وبدوره ابدى وفد وكالة التحقيقات الفيدرالية، اعجابه لمواكبة شرطة دبي للتقنيات الجديدة وتسخيرها لبسط الأمن والأمان، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح والعمل يدا بيد في مكافحة الجريمة ولمسيرتها الأمنية الاستمرار في تميزها وريادتها محلياً وعالمياً.