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الشرقي يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية

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الشرقي يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية الشرقي يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والرئيس المصري عبد الفتاح ، في قاعة كبار الزوار بمطار شرم الشيخ، العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل سموه إلى شرم الشيخ أمس، على رأس وفد الدولة، للمشاركة في القمة العربية السادسة والعشرين، التي تستضيفها اليوم وغداً.

ويضم الوفد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة، ومحمد أحمد البواردي وكيل وزارة الدفاع، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري في مقدمة مستقبلي صاحب السمو حاكم الفجيرة، والوفد المرافق لدى وصوله إلى المطار.

صاحب السمو حاكم الفجيرة كان قد غادر الدولة في وقت سابق من أمس، حيث كان في وداعه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد سيف الشرقي مدير دائرة الإلكترونية بالفجيرة.

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