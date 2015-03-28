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محمد بن راشد يعزي في وفاة علي المنصوري

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم علي بن سالم بن طراف المنصوري.

وعزى سموه يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي نجلي الفقيد راشد وسعيد وذويه خلال زيارة سموه إلى منزل العائلة في مدينة الضباط في العاصمة أبوظبي، ظهر أمس، داعياً سموه العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

وقد أعرب نجلا وذوو الفقيد عن تقديرهم لمواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهم في مصابهم الجلل ما كان له أثر كبير في التخفيف من حزنهم، راجين الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه وقيادتنا الرشيدة نعمة الصحة والعافية والسعادة ويجنب دولتنا كل مكروه.

 

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