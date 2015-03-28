«عاصفة الحزم» تدمر تعزيزات للحوثيين قبل توجهها إلى عدن

قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت متجهة من أبين إلى عدن في جنوب البلاد، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

وأوضحت المصادر أن ضربات التحالف أسفرت عن مقتل وإصابة عدة مسلحين من جماعة الحوثي والموالين لها من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

في هذه الأثناء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي اللجان الشعبية وجماعة الحوثيين بالقرب من ميناء عدن، وذلك بعد رسو سفينة تقل ما يقارب 200 حوثي في إطار محاولتهم للسيطرة على المدينة.

وقالت مصادر حكومية إن الاشتباكات اندلعت عند رصيف شركة أحواض السفن الحكومية، وهو المكان الذي حاول الحوثيون الدخول منه بعد وصول السفينة القادمة من محافظة الحديدة الساحلية.

من جهة أخرى، قتل 4 جنود من القوات الموالية لصالح وجماعة الحوثيين في كمين نصبه مسلحون قبليون في منطقة العرقوب بمحافظة أبين.

واستهدف مسلحو القبائل بقذيفة “آر بي جي” مركبة تابعة للقوات الموالية للحوثيين وصالح أثناء توجهها من مدينة لودر إلى شقرة التي تتمركز فيها قوات حوثية تستعد للتوجه إلى عدن.

وبدأت السعودية منذ يومين عملية “عاصفة الحزم” العسكرية التي تشارك فيها دول عربية وإقليمية لضرب مواقع المسلحين الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية في اليمن.

وأكد الناطق باسم “عاصفة الحزم”، العميد أحمد العسيري، في اليوم الثاني للعملية أن قوات التحالف استهدفت بطائرات الأباتشي والمدفعية، تحركات برية للميليشيات الحوثية على الحدود اليمنية السعودية.