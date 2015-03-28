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أوباما يؤكد للعاهل السعودي دعم «عاصفة الحزم» فى اليمن

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أوباما يؤكد للعاهل السعودي دعم «عاصفة الحزم» فى اليمن أوباما يؤكد للعاهل السعودي دعم «عاصفة الحزم» فى اليمن

أوباما

أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، عن دعم الولايات المتحدة للإجراءات التي اتخذتها ودول الخليج دعما للحكومة الشرعية في اليمن بناء على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وعبر أوباما في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي عن اتفاق بلاده مع المملكة على أن الهدف المشترك يكمن في تحقيق استقرار دائم في اليمن عبر حل سياسي تفاوضي يجمع كل الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة ووفق المبادرة الخليجية.

وكانت السعودية أعلنت، فجر الخميس، تشكيل تحالف إقليمي يضم إلى جانبها الإمارات وقطر والبحرين والكويت، بالإضافة إلى والمغرب والأردن والسودان، بهدف تنفيذ عملية عسكرية أطلقت عليها “عاصفة الحزم” ضد المسلحين الحوثيين الذي انقلبوا على السلطة الشرعية في اليمن.

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