محمد بن سلمان يجتمع مع وزير شؤون الدفاع في قطر

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين اجتماعا أمس مع معالي رئيس جهاز المخابرات بجمهورية مصر العربية خالد فوزي. وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

من جهة أخرى وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر اللواء ركن حمد بن علي العطية إلى الرياض أمس.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.

وقد عقد سمو وزير الدفاع مع وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر اجتماعاً استعرض خلاله الاستهدافات العسكرية لدولة قطر في تحالف عاصفة الحزم الذي تقوده المملكة العربية السعودية استجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لتخليص بلاده من العدوان الحوثي ودعم الشرعية في اليمن.

حضر الاجتماع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ومعالي قائد القوات الجوية الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان ومعالي مدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد بن محمد العيسى.

فيما حضر من الجانب القطري الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وقائد القوات الجوية اللواء مبارك بن محمد الكميت.

كما وصل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض أمس.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وعدد من المسؤولين.

وقد عقد سمو وزير الدفاع اجتماعا مع سمو نائب مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوقشت خلال الاجتماع العمليات العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحالف عاصفة الحزم التي انطلقت عملياتها بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله - استجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لتخليص بلاده من التمرد الحوثي الإرهابي وتعزيز الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.