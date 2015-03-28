انطلاق أعمال القمة العربية الـ 26 في شرم الشيخ.. اليوم

تحت شعار «70عاماً من العمل العربي المشترك».. تنطلق اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد تسلم الرئاسة من دولة الكويت، وسط مشاركة كبيرة وتمثيل غير مسبوق على مستوى القادة منذ عدة قمم.

ويشارك في قمة شرم الشيخ ١٤ ملكاً وأميراً ورئيساً من اجمالي 22 دولة عربية باستثناء سورية الذي سيبقى مقعدها شاغراً بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية.

وتتضمن المشاركة ملوك وأمراء كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن والبحرين وقطر ورؤساء كل من مصر وفلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتي والصومال اضافة الى الرئيس اليمنى في أعمال القمة على أن يتراوح مستوى تمثيل بقية الدول العربية بين رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين.

ويمثل جزر القمر نائب رئيس الجمهورية، وسلطنة عمان السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل السلطان قابوس بن سعيد، فيما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والجزائر رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، ولبنان رئيس الحكومة تمام سلام، وليبيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمغرب رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران.

التطورات في سورية وليبيا واليمن تفرض نفسها على جدول الأعمال

وتبحث القمة أحد عشر بنداً بالإضافة إلى بند بشأن ما يستجد من أعمال يأتي أولها تقرير رئاسة القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وما يستجد من أعمال بجانب تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك.

ويتناول البند الثاني القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته، والذي يتضمن ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه.

أما البند الثالث فيتضمن تطوير جامعة الدول العربية وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة وكذلك النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، أما البند الرابع فيتضمن التطورات الخطيرة في كل من سورية وليبيا واليمن، ويتضمن البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، فيما يتضمن البند السادس احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

صيانة الأمن القومي وإنشاء قوة عربية مشتركة ملفات أساسية أمام القادة

ويأتي في البند السابع ملف صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، فيما يتضمن البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وتاسعاً مشروع «إعلان شرم الشيخ «.

في حين يتضمن البند العاشر تحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويتضمن البند الحادي عشر توجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في ختام اجتماعاتهم الليلة قبل الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً، وتم رفع القرار للقادة العرب لاعتماده.

وينص مشروع القرار على أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية).

وكلف مشروع القرار المقدم من جمهورية مصر العربية، الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الاجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.