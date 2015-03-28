التحالف يقصف أسلحة الدفاع الجوي وجسر الإمداد للميليشيات الحوثية

استهدفت «عاصفة الحزم» لليوم الثاني منصات الصواريخ البالستية وتحركات الميليشيات الحوثية ما بين شمال وجنوب اليمن، والتجمعات البرية التي حاولت حشدها جنوب الحدود السعودية.

وقال المستشار في مكتب سمو وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري إن قوات التحالف الجوية استهدفت امس قاعدة العند الجوية، ومدرج القاعدة كما تم استهداف أحد الجسور على أحد الطرق التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لنقل الإمداد والتموين لقطع طرق الإمداد لهم.

دول عدة تبدي رغبتها المشاركة في التحالف

ونوه بأن هذه العمليات حصلت على تفوق جوي شامل على كامل أراضي الجمهورية اليمنية مما سهل حركة قوات التحالف، ومكنهم من الدقة في استهداف تحركات الميليشيات الحوثية على الأرض.

وفي الوقت الذي أعربت فيه العديد من الدول العربية والصديقة عن تأييدها التام لمساندة المملكة للشرعية في اليمن والانتصار للشعب اليمني الذي لاقى الأمرين على أيدي جماعة الحوثيين الإرهابية وقوات علي عبدالله صالح، أبدت العديد من الدول رغبتها المشاركة في التحالف.

الى ذلك شهدت مدن يمنية منها الحديدة واب تظاهرات عقب صلاة الجمعة نددت بانقلاب جماعة الحوثي، وطالبت بسحب الميليشيات الحوثية المسلحة. وطالب المتظاهرون في الحديدة بخروج الحوثيين.

قبائل مأرب ترحب بالضربات.. وتظاهرات تدين انقلاب وجرائم المتمردين

وأعلنت قبائل مأرب تأييدها للعمليات العسكرية على ميليشيات الحوثي التي تنفذها دول الخليج بقيادة المملكة لإنهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية واستعادة الدولة اليمنية.

وعبرت عن عميق شكرها لحرص إخوانها في الجوار الخليجي والعربي والإسلامي على سلامة اليمن ووحدة أراضيه ومساندته المستمرة للحد من انزلاق البلد في شبح الحروب الأهلية.