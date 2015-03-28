استشهاد ضابط شرطة على يد مسجل خطر بالمنوفية



> لقى ضابط شرطة برتبة ملازم أول مصرعه اثناء حملة أمنية بمركز السادات بمحافظة المنوفية للقبض على متهم هارب من عدة قضايا فى تبادل لإطلاق النار وتم نقله لمستشفى السادات المركزى إلا انه لفظ انفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بقيام حملة لتنفيذ الأحكام بمركز السادات تستهدف المتهم صبحى عبد الكريم مبروك المتهم مطلوب فى جناية بقرية الخطاطبة ومع رؤية القوات بادر بلإطلاق النار من سلاح آلى بحوزته فأصيب الملازم أول محمد عبد الصمد على ٢٥ سنة الضابط فى فرع البحث الجنائى بالسادات بطلقة بالصدر وتم نقله لمستشفى السادات إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة وتم ضبط المتهم .

وأكد مصدر أمنى أنه سيتم نقل جثمان الشهيد فور انتهاء الطب الشرعى والنيابة العامة من المعاينة لتشييع الجنازة من مسقط رأسه بمحافظة المنيا .