أخبار عاجلة

وفاة زوجة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد -
ننشر شروط وقواعد دوري الكرة الشاطئية -
الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش -
ميدو يشرح طريقة التعامل مع «شيكابالا» -
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الشرقية -
اليوم| الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجيت -
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر -
الزمالك يستدرج الشرقية لاستعادة الثقة المفقودة -
إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ سوهاج يوقف طبيبًا عن العمل لرفضه استكمال علاج طفل

Google+ Print
محافظ سوهاج يوقف طبيبًا عن العمل لرفضه استكمال علاج طفل محافظ سوهاج يوقف طبيبًا عن العمل لرفضه استكمال علاج طفل

الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج اليوم الجمعة، طبيب بمستشفى سوهاج العام للتحقيق، بسبب رفضه استكمال علاج طفل مصاب بنزيف بالمخ، وأصر على مغادرته المستشفى.

كان أهالى الطفل المصاب، توجهوا إلى إستراحة المحافظ، الذى التقى بهمن وقام باستدعاء الدكتور محمد عبدالعال وكيل وزارة الصحة، لتحرير محضر إداري بالواقعة ومحضر بقسم شرطة أول سوهاج.

أمر عبدالمنعم، باستدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وقال المحافظ إنه سيتم نقل الطبيب من المستشفى عقب انتهاء التحقيق، وأكد أنه لا تهاون مع أى مسئول أوموظف لا يقوم بعملة على اكمل وجه او طبيب لا يحافظ على صحة المواطن السوهاجى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا