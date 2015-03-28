محافظ سوهاج يوقف طبيبًا عن العمل لرفضه استكمال علاج طفل

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج اليوم الجمعة، طبيب بمستشفى سوهاج العام للتحقيق، بسبب رفضه استكمال علاج طفل مصاب بنزيف بالمخ، وأصر على مغادرته المستشفى.

كان أهالى الطفل المصاب، توجهوا إلى إستراحة المحافظ، الذى التقى بهمن وقام باستدعاء الدكتور محمد عبدالعال وكيل وزارة الصحة، لتحرير محضر إداري بالواقعة ومحضر بقسم شرطة أول سوهاج.

أمر عبدالمنعم، باستدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وقال المحافظ إنه سيتم نقل الطبيب من المستشفى عقب انتهاء التحقيق، وأكد أنه لا تهاون مع أى مسئول أوموظف لا يقوم بعملة على اكمل وجه او طبيب لا يحافظ على صحة المواطن السوهاجى.