بالصور.. مباحث التموين تقبض علي بائعي أنابيب البوتاجاز بالسوق السوداء ببورسعيد

كتب-جمال نوفل

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط كل من “زكريا إبراهيم عبد الله” مقيم كفر الشيخ ، لقيامه ببيع إسطوانات البوتاجاز سعة “12.50 “كجم بأزيد من سعرها الرسمى مخالفا للقانون 163 لسنة 1950،.

وتم ضبط “إبراهيم فضل يوسف” ، مقيم كفر الشيخ ، و”عبد الرازق أحمد عبد الرازق” ، مقيم دائرة قسم المناخ، لقيامهما بتجميع كميات من إسطوانات البوتاجاز سعة “12.50 كجم” “مدعمة” بدون تصريح وبيعها بالسوق السوداء ، وتم التحفظ على الإسطوانات المضبوطة بمستودع البوتاجاز.

ووجه اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة العامة مع تشديد الرقابة على الأسواق وضبط كافة المخالفين.