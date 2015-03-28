سلبية بلاغ العثور على قنبلة أمام قسم شرطة بسوهاج‎

أكد الفحص الذى انتهت منة قوات الحماية المدنية بسوهاج، سلبية بلاغ وجود قنبلة زمنية أمام مركز شرطة مدينة البلينا.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا ، يفيد العثور على جسم يشتبة أنه قنبلة على الفور تم فرض كردون أمنى بالمنطقة واستدعاء قوات إدارة المفرقعات والتى قامت بفحص الجسم باستخدام كلب المفرقعات.

والذى أثبت سلبية العبوة المعثور عليها، وتم التعامل معها وتفكيكها يدويا وتبين أن العبوة المعثور عليها عبارة عن 3 عبوات مصنوعة من البلاستيك ملفوفة بشكرتون ، وتخرج منها أسلاك وموضوع عليها منبه ولا توجد بداخلها أى مواد متفجرة.

و تم التحفظ على العبوة، وتم عمل مسح شامل للمنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود أى عبوات أخرى تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.