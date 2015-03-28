شكري: تطورات الأحداث في اليمن عجلت بالضربة العسكرية قبل «القمة العربية»

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الدول العربية لن تتهاون في الحفاظ على أمنها و وحدة واستقلال أراضيها.

وأضاف شكري، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “سي بي سي أكسترا”، أن الاعتبارات العسكرية و تطورات الأحداث في اليمن هي التي عجلت بالضربة العسكرية قبل لقاء القمة العربية ،وسيتم البت في القوة العربية المشتركة خلال 3 شهور من الأن.

وذكر شكري، العراق هي الدولة العربية الوحيدة المتحفظة على قرار القوة العربية المشتركة.

وأشار شكري أن سيتم التصويت غدا على قرار تسليح الجيش الليبي، موضحًا شكري أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيلقي كلمة غدا خلال القمة العربية وسط اهتمام عربي واسع.