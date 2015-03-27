بالفيديو: رقص ايتن عامر يستفز الجمهور

بمجرد عرض البرومو الدعائي لفيلم "زنقة ستات" الذي يقوم ببطولته حسن الرداد ويحتوي على رقصة لإحدى الممثلات المشاركات فيه وهي ايتن عامر، تعرضت الأخيرة لهجوم كبير واتهموا فيلمها بالسطحية والتفاهة وهو ما دفع ايتن للرد عبر انستجرام قائلة: "للتوضيح،الكليب بس للدعاية لكن أنا في الفيلم عاملة دور مختلف وجديد والفيلم مش هايف زي ما معظمكوا شايف".

وأضافت: "أنا في الفترة الأخيرة بقيت بركز في الأدوار اللي بختارها جداً و حتشوفوا، مش كل فيلم كوميدي يبقى فيلم فاشل بالعكس في أفلام كوميدية ناجحة جدا والناس بتحبها أوي وأنا متأكدة إن الفيلم حيعجبكوا أوي، شوية ثقة والنبي وبلاش تحبطونا".

يذكر أن فيلم "زنقة ستات"، من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائية 2 إبريل المقبل، ويقوم ببطولته بجوار حسن وايتن كل من الفنانين إيمي سمير غانم ومي سليم، وهو من تأليف هشام ماجد وكريم فهمي، وإخراج خالد الحلفاوي.