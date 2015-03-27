ردة فعل والد مايلي سايرس على خيانة حبيبها لها.. صادمة

يبدو أن المغني العالمي Billy Ray Cyrus يحاول دائماً إيجاد مبررات غير منطقية وغير مقبولة، للتخفيف من حدة تصرفات إبنته النجمة Miley Cyrus والأشخاص المحيطين بها.

فبعد أن إعترفت الأخيرة أن والدها يشجعها على التعرّي والقيام بالإيحاءات الجنسية على المسرح وأمام الملايين، لأن كل هذه الأمور برأيه دليل على انفتاح الشخص وحريته المطلقة، إعتبر Billy Ray أن خيانة Patrick Schwarzenegger لـ Miley أمر طبيعي لا يحق لأحد محاسبته عليه.

وقال Cyrus رداً على سؤال أحد مراسلي موقع TMZ: Patrick شاب جيد، لكنه كان يقضي بعض الأوقات المرحة.. ما المشكلة؟

أما Schwarzenegger، فبعد إنتشار خبر خيانته لحبيبته مع فتاة سمراء، إستنكر الطريقة التي تم تداول إسمه بها، وأكد أنه لن يفعل أي شيء يسيء إلى Miley، قائلاً : الفتيات لديهن أصدقاء من الذكور، والشباب لديهم أيضا صديقات من الفتيات.

وبالرغم من عدم إقتناع Cyrus بكلام Patrick ، إلا أنها تناولت العشاء معه في أحد مطاعم لوس أنجلوس الاثنين الماضي، مما يؤكد أن علاقتهما ما زالت على ما يرام.

يذكر أن Patrick Schwarzenegger كان يمضي أيّام إجازته في المكسيك، على شاطئ كابو سان لوكاس، مع بعض الأصدقاء، من بينهم تلك الشابة السمراء.

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