حريق سيارة في هجوم مسلح على «كنيسة العذراء» في المنيا

قال مصدر كنسي بالمنيا، إن أهالي العور، مسقط رأس 13 من شهداء مصر في ليبيا، فوجئوا مساء اليوم، بهجوم أكثر من 20 شخصًا يحملون أسلحة نارية علي كنيسة لسيدة العذراء بالقرية، وأطلقوا النيران بشكل كثيف صوب الكنيسة في محاولة لاقتحامها وحرقها إلا أن الأهالي تصدوا لهم.

وأضاف أنه عقب فشلهم في اقتحام الكنيسة، قاموا بإحراق سيارة أحد الأقباط بالقرية هاجموا عدد من منازل الأقباط ولكن دون أي تلفيات، وإن الهجوم وقع من أشخاص من خارج القرية.

يذكر أن صباح اليوم، قد قامت مصير محدودة من عناصر تنتمي للإخوان، قد جابت بعض الشوارع احتجاجاً علي بناء كنيسة باسم شهداء الإيمان والوطن.