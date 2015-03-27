السيسي لرئيس اليمني: مصر لن تتخلى عن أشقائها في أوقات الشدائد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي وصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في أعمال القمة العربية السادسة والعشرين التي تبدأ أعمالها غدا بمدينة شرم الشيخ.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اليمني استهل اللقاء بالتأكيد على المكانة التي يكنها اليمن وشعبه الي مصر , التي تلعب دورا رائدا على الصعيد العربي في شتى المجالات وتعد مركزا للثقل الثقافي والاجتماعي , منوهًا إلى دور مصر التاريخي في الدفاع عن اليمن والمساهمة في نشر التعليم والثقافة بين أبنائه الذين تعلموا في الجامعات المصرية أو على أيدي المعلمين المصريين الذين تم إيفادهم إلى اليمن.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس السيسي ذكر أن مشاعر الود والتقدير متبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين , منوها إلى أن مصر لم ولن تتقاعس يوما عن الوقوف بجوار أشقائها ولم تأل جهدا إزاء تأييدهم ومساندتهم في أوقات المحن والشدائد، متمنيًا أن تكلل الجهود العسكرية في إطار عملية “عاصفة الحزم” بالنجاح وأن تحرز أهدافها المرجوة , بما يساهم في عودة الاستقرار والهدوء إلى الشعب اليمني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اليمني أعرب عن خالص الشكر والتقدير للمشاركة المصرية العسكرية في عملية (عاصفة الحزم) , فضلا عن الدعم السياسي المصري المقدم لبلاده، متمنيًا ألا يلقى اليمن مصير عدد من دول المنطقة التي تعاني شعوبها من ويلات المواجهات المسلحة وأعمال العنف الطائفي، راجيًا تعاون مصر وكافة الدول الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وبسط الدولة اليمنية سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

ولفت الرئيس اليمني إلى محاولات بعض الأطراف الاقليمية التدخل في الشئون الداخلية لليمن واستغلال الاختلاف المذهبي كوسيلة لبث بذور الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد.

أ ش أ