«الإخوة المصرية التونسية» تدعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار في وطنهم

وجه أحمد سمير رئيس جمعية الإخوة المصرية التونسية، ورئيس حركة شباب مصر بالخارج، نداءًا إلى أبناء مصر بالخارج ورجال الأعمال المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم.

وأضاف أن مصر في حاجة إلي تكاتف جهود ابنائها المخلصين بالداخل والخارج مسلمين واقباط وخاصة بعد النجاح الكبير، الذي شهده المؤتمر الاقتصادي المصري بشرم الشيخ مصر المستقبل منذ أيام لدفع عجلة الاقتصاد علي جميع الأصعدة صناعيًا وزراعيًا وتنمويًا.

وأكد أن الغرض من هذه المبادرة هو ربط أبناء مصر بالخارج بوطنهم الأم مصر وفتح آفاق جديدة للاستثمار تعود بالنفع علي المصريين عامة والحد من ظاهرة البطالة وفتح المصانع والمعامل المغلقة تلك الاستثمارات التي ستعود بالنفع علي الوطن والمواطن وسيتم الإعلان عن المبادرة ورعايتها وتفاصيلها في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة.