أسمنت طرة: نبحث مطالب العمال ولم نحرم موظفينا من الأرباح السنوية

أصدرت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية بيان اليوم ، توضح أنها لم تقم على الإطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية للشركة وفقا لما تقتضيه أحكام اتفاقيات العمل الجماعية.

وأضاف البيان أن إدارة الشركة عقدت أمس أجتماع أمس مع ممثلي اللجنة النقابية بشأن اقتراح توزيع الأرباح الذي قدمه ممثلي اللجنة النقابية.

وتابع البيان أنه تم إجراء جميع الحسابات على أساس ربحية الشركة ، وليس مجرد حوافز الأنتاج. وحيث أنه فى عام 2014 لم تشهد شركة أسمنت بورتلاند طرة تحقيق أي أرباح، فان مجلس إدارة الشركة ليست في موقف يسمح لها بتوزيع أرباح على العاملين أو المساهمين.

ومع ذلك وفي هذه الظروف العصيبة، فإن إدارة الشركة قد عملت جاهدة للحفاظ على العاملين بالشركة، بل إنه في حقيقة الأمر، قامت شركة أسمنت بورتلاند طره بزيادة رواتب العاملين سنوياً ليصل مستوى الأجور بها إلى مستوى تنافسي. وفي هذا الإطار، فقد تضاعفت الرواتب على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة ليصل متوسط الأجور بها إلى 108 ألف جنيه سنوياً .

وعلاوة على ذلك، تخطط الشركة لاستثمار 300 مليون جنيه مصري في تحويل المصنع ﻻستخدام أنواع الوقود البديلة.

والشركة، إذ تأسف لهذا الموقف من النقابات العمالية الذي لا يخدم سوى الإضرار بمصالح الشركة ، والعاملين بها في آن واحد، فإنها تؤكد على موقفها بأن المزيد من تعطيل العمل سوف يضر بربحية الشركة في المستقبل، ومن ثم برامج توزيع الأرباح القادمة ، وقد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم من أجل دعم التعافي الاقتصادي لبلدنا الحبيبة، مصر، والنهوض بمسئولياتنا تجاه المساهمين بالشركة والبلد ككل.