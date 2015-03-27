«أون تي في » تقدم تغطية خاصة للقمة العربية بشرم الشيخ غدًا
تقدم قناة «أون تي في»، تغطية خاصة للقمة العربية الـ 26، المقامة في شرم الشيخ، المقرر بدء انعقادها غدًا السبت، بمشاركة 14 رئيسًا وملكًا وأميرًا من إجمالى 22 دولة عربية.
وتتضمن التغطية نقل الجلسة الافتتاحية وكلمات الملوك والرؤساء، يومي 28 و29 مارس على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى البث المباشر على شبكة الإنترنت على www.ontv.com.
وتبحث القمة 11 بندًا بالإضافة إلى بند بشأن ما يستجد من أعمال، أبرزها تقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلى ومستجداته، وتطوير جامعة الدول العربية والتطورات الخطيرة فى كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة.