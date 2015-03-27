«أون تي في » تقدم تغطية خاصة للقمة العربية بشرم الشيخ غدًا

تقدم قناة «أون تي في»، تغطية خاصة للقمة العربية الـ 26، المقامة في شرم الشيخ، المقرر بدء انعقادها غدًا السبت، بمشاركة 14 رئيسًا وملكًا وأميرًا من إجمالى 22 دولة عربية.

وتتضمن التغطية نقل الجلسة الافتتاحية وكلمات الملوك والرؤساء، يومي 28 و29 مارس على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى البث المباشر على شبكة الإنترنت على www.ontv.com.