مهندسو كهرباء السويس يبدأون تدريبهم على توليد الطاقة الجديدة بالفحم‎

نظمت شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، لأول مرة، تدريب بمركز فايد على انتاج الكهرباء من الفحم لمهندسي محطات انتاج الكهرباء بالسويس “محطات عيون موسى وكهرباء السويس الحرارية والعين السخنة”، استعدادًا لعمل المحطات خلال الفترة المقبلة عن طريق الفحم.

حاضر فى الدورة المهندس على البيك “وكيل وزارة الكهرباء الأسبق” نظرا لخبرته فى هذا المجال، وسفرة أثناء خدمته ببعثة لمدة ثلاث شهور بأستراليا للإطلاع على محطات الفحم هناك.

وتأتى هذة الدورة بعد توقيع وزارة الكهرباء على اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء تستخدم الفحم الغير ملوث للبيئة بنظام “BooT” مع الجانب الإماراتى وتقام بجوار محطة كهرباء عيون موسى بالسويس بقدرة 4600 ميجا وبتكلفة 4 مليار دولار وهى طاقة أنتاحية ضخمة قادرة على حل جزء كبير جدا من أزمة العجز فى توليد الطاقة وحلا جذريا لانقطاع التيار الكهربائي.