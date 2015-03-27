حارس ليفربول السابق ينصح دي خيا بالبقاء في مانشستر يونايتد

(إفي): نصح الإسباني بيبي رينا، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني مواطنه ديفيد دي خيا بالبقاء في ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغم ما يتردد بشأن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه.

وأكد رينا، في تصريحات لإذاعة (توك سبورت) البريطانية، أن دي خيا "دون شك أحد أفضل حراس المرمى في أوروبا، وهذا العام قدم أداء جيدا للغاية".

وأوضح "قد يسعى ريال مدريد للتعاقد مع حارس ويكون دي خيا أبرز المرشحين (للانضمام)، ولكن أعتقد أنه لابد وأن يكون سعيدا باللعب في فريق مثل مانشستر يونايتد".

وانتقل دي خيا إلى المان يونايتد في 2012 قادما من أتليتكو مدريد الإسباني بناء على طلب من المدير الفني السابق للشياطين الحمر أليكس فيرجسون، في صفقة بلغت قيمتها 17.8 مليون جنيه إسترليني.

وبعد موسم أول متعثر، قدم دي خيا أداء كبيرا في المواسم التالية، حيث حقق مع المان يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة ولقبين في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واختير لاعب العام في يونايتد (2013-2014) واختير ضمن الفريق المثالي لـ(البريميير ليج) 2012-2013.

وترددت أنباء خلال الأشهر الماضية عن رغبة الريال في التعاقد مع كبديل لإيكر كاسياس الموسم المقبل.