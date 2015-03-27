انتهاء اعتصام عمال ميناء السخنة وانتظام العمل الإداري بشكل طبيعي‎

أنهى عمال الخدمات بميناء العين السخنة بالسويس، صباح اليوم ، اعتصامهم بعد وعود من إدارة شركة الخدمات بميناء بحل الأزمة أرباح السنوية للعاملين مع هيئة موانى البحر الأحمر.

وقال العمال ، أنهم قرر العودة للعمل حرصا على توقف العمل بميناء بالإضافة الى وعد شركة الخدمات على حل أزمة صرف الأرباح السنوية للعاملين مع هيئة موانى البحر الأحمر التى كان يعمل العاملون تحت إدارتها.

وأضاف العمال فى بيان إعلامي ، أن الشركة وعدت بحل الأزمة أول الشهر القادم على أن تتفاوض معه الهيئة فى صرف الأرباح للعاملين خلال الوقت التى كان فيه العاملين تابعين لهيئة موانى البحر الأحمر.

وأوضح العمال، أنه تابعين لإدارة شركة أسندت لها هيئة مواني البحر الأحمر حق تشغيل العمالة بالميناء وانهم يريدون فقط حقوقهم، مشيرين أنهم كانوا يعملوا في السابق لدي شركة تمسي بلاتنيوم ثم وعدتهم هيئة مواني البحر الأحمر بالتعيين ثم أسندت العمل لشركة تقوم بالتشغيل.