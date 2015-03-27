خطباء السويس يدعون المواطنين بتأييد الحرب ضد الحوثيين في اليمن

دعي عدد كبير من خطباء المساجد بالسويس، خلال صلاة الجمعة اليوم، المواطنين بتأييد حرب الدول العربية ضد الحوثيين التى أصبحت تشكل بؤرة خطيرة تحت دول الخليج وتهدد بوقف الحركة الملاحية بقناة السويس بعد أن عقد الحواثيين المستولين على الحكم فى اليمن على غلق مضيق باب المندب والذى يؤدي لوقف حركة الملاحة بمصر.

وحرص عدد من خطباء الجمعة بالحديث عن الواقعة التى شاهدته المحافظة أول أمس من هجوم إرهابي مسلح على كمين أمني واستشهاد المقدم محمد سويلم رئيس مباحث الجناين والدعاء له فى نهاية خطبة الجمعة.

وطالب خطيب مسجد الأربعين وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص والتوحيد بحي الأربعين من الدولة ممثلة فى الجيش والشرطة بسحق ونسف الإرهابيين الذين يرعون الأمنية وحلون دماء المجتمع حتي يكونو عبرة للجميع.

قال الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن خطباء المساجد اليوم التزموا بالخطب الموحدة وكانت تحت عنوان “التضامن العربي وآفاق المستقبل ” ، موضحا أن الخطباء تناولو خلال الخطبة أن الأمة العربية مهد الديانات السماوية بحضارتها السمحة , وضرورة وحدة الصف العربي والإسلامي ضرورة حتمية.

كما طالب الخطباء التضامن العربي في مواجهة الإرهابي وأهمية تشكيل قوة ردع عربية مشتركة وأن مصر تقف بقوة إلى جانب أشقائها العرب للدفاع عن الأمن القومي العربي الذي لا يتجزأ ، إيمانا منها بوحدة المصير المشترك وأن جميع العاملين بالأوقاف يقفون خلف قواتهم المسلحة خير أجناد الأرض والتي هي المدافع الأول عن الحرمين الشريفين وأرض الحجاز.