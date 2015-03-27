بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد وحدات التدخل السريع والتشكيلات الأمنية

تفقد، اليوم الجمعة، اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وحدات التدخل السريع والتشكيلات الأمنية والمجموعات المسلحة المكلفة بتأمين العاصمة خلال الأيام القادمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لتأمين شوارع العاصمة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين ونشر الخدمات الأمنية والأقوال المسلحة وسيارات الانتشار السريع بكافة أرجاء المدينة بالتزامن مع قرب بدء فعاليات القمة العربية السادسة والعشرين والتي ستنطلق بمدينة شرم الشيخ غدًا السبت.

والتقى بدير بالضباط والقوات وتفقد آخر الإستعدادات والتجهيزات قبل توجههم للخدمات الأمنية المكلفين بها وقام بتوعية القوات وحثهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق الأمن والإستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها البلاد والتي ستساعد على تحقيق الإنطلاق إلى مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن النمو الإقتصادي لن يتحقق إلا بتحقيق أقصى درجات الأمن والإستقرار، وأبدى الجميع عزمهم على التضحية بأرواحههم فداءًا للوطن وأمنه وسلامته.