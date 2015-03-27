“نصر الله”: لا دليل أن الوضع الجديد في اليمن يهدد أمن السعودية و الخليج

قال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني في خطاب ىله، إنه لا دليل على أن الوضع الجديد في اليمن يهدد أمن السعودية والخليج ، وشن الحرب على اليمن استجابة لنداء “هادي” حجة واهية.

وأضاف “نصرالله” أن العدون على اليمن شهادة جديدة بأن إسرائيل ليست عدواً لدى بعض العرب ، ولو أن عاصفة الحزم شنت ضد إسرائيل لكنا جنوداً فيها.

وهاجم نصرالله السعودية، قائلًا: السعودية تضع فيتو على انتخاب الرئيس الأوفر حظاً للمنصب، وسنواصل الحوار مع تيار المستقبل رغم محاولة عدد من شخصياته تعطيله.

وأشار الأمين العام لحزب الله أن على مدى عقود لم يتحرك العرب من أجل فلسطين ولبنان كما تحركوا في الحملة على اليمن ،وأن السعودية لاتعترف بوجود شعوب في المنطقة بل تعتبر الجميع رعايا، على حد وصفه.