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عمرو دياب ينشر صورته مع «أحمد زكي» في الذكرى الـ 10 لرحيله

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عمرو دياب ينشر صورة له مع أحمد زكي

مع النجم الراحل أحمد زكي

نشر الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بالنجم الراحل أحمد زكى، في الذكرى العاشرة لرحيله، والتى تحل اليوم الجمعة.

عمرو دياب

وتحل، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لرحيل “فتى الشاشة الأسمر” أحمد زكى، والذي توفي في القاهرة، يوم 27 مارس عام 2005، إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

من أشهر الأعمال الفنية التى جمعت الزعيم وفتى الشاشة الأسمر، كانت المسرحية الشهيرة «مدرسة المشاغبين»، التي كانت بداية انطلاقة للنجمين الشابين آنذاك، ولفتت الأنظار للموهوب الأسمر، ومن أشهر أعمال الراحل أفلام “ناصر 56، أيام السادات، حليم، البيه البواب، النمر الأسود، البرىء، زوجة رجل مهم”، وتزوج الراحل مرة واحدة من حب عمره الفنانة هالة فؤاد وأنجب منها ابنه الممثل الشاب هيثم أحمد زكى.

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