«صالح» يُقدم مبادرة عاجلة لحل الأزمة اليمنية

أعلن الرئيس اليمنى السابق، على عبدالله صالح، الجمعة، مبادرة عاجلة لحل الأزمة في بلاده.

وتتضمن المبادرة، وقفا متزامنا للعمليات العسكرية من قبل قوات التحالف العربي، والرئيس، منصور عبدربه هادي، والحوثيين والعودة إلى طاولة الحوار، وفقًا لما ذُكر بوكالة الأناضول.

ومن المقرر أن تبحث القمة العربية، التي تعقد غدًا السبت بشرم الشيخ، تطورات الأزمة اليمنية، بمشاركة 14 رئيسًا وملكًا وأميرًا باستثناء سوريا، بالإضافة لتقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلى ومستجداته، وتطوير جامعة الدول العربية، فضلا عن صيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة.