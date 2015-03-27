هوميلز يهدي هدفه القادم لمعلمة من ضحايا الطائرة المنكوبة

(إفي): قرر الدولي الألماني ماتس هوميلز إهداء هدفه القادم لمعلمة إسبانية توفت في حادث الطائرة الألمانية المنكوبة بجبال الألب الفرنسية، استجابة لطلب أحد طلابها في مدرسة ألمانية.

وكتب الطالب في رسالة على موقع (فيسبوك): "توفت حبيبتنا معلمة اللغة الاسبانية في الرحلة 4U9525 . كانت تتحدث في فصلنا كثيرا عنك. لقد كنت لاعبها المفضل".

وأضاف "نحن في حداد بسبب هذه المأساة، وسيسعدنا أن تهديها هدفك القادم. اتحدث باسم كل فصلي، سيمنحنا هذا السعادة في أوقات صعبة".

ورد هوميلز بعد ساعات على الطالب مدرسة جوزيف كونينج في مدينة هالترن الألمانية، قائلا "سأفعل ذلك".

وأضاف قائد بروسيا دورتموند "أقدم التعازي".