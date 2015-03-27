رئيس برشلونة: فيلانوفا طلب ضم نيمار مبكرا.. ولكنه لا يتحمل مسؤولية القضية

(إفي): قال رئيس نادي برشلونة، جوزيف ماريا برتوميو إنه لا يحب "التلاعب باسم تيتو فيلانوفا" المدرب الراحل للبرسا، وذلك على خلفية تفسير أقواله في التحقيقات بقضية صفقة ضم البرازيلي نيمار.

وأعرب بارتوميو عن "خيبة أمله" لتفسير أقواله "بشكل سيئ" والاعتقاد بأن طلب الجهاز الفني للبرسا بالتعجيل بضم اللاعب البرازيلي كان له أثره على زيادة سعر اللاعب.

وأكد رئيس النادي أن اللاعب جاء إلى النادي في 2013 أي قبل عام من الموعد المحدد، بناء على طلب الجهاز الفني، ولكن لا يمكن "بأي حال" تحميل تيتو فيلانوفا مسؤولية ارتفاع سعر اللاعب.

ووفقا لقناة (سير) التي أذاعت تسجيلا لأقوال بارتوميو أمام القاضي، فإن رئيس النادي الكتالوني قال إنه زار في 2013 مع ساندرو روسيل رئيس النادي السابق، تيتو فيلانوفا الذي كان "مريضا" ويحصل على "علاج كيماوي" ووافقا على طلبه.

وقال بارتوميو "كان طلب تيتو فيلانوفا التبكير بوصول نيمار".

ومن ناحية أخرى، قال بارتوميو بشأن احتمال رحيل شابي هرنانديز إلى قطر الموسم القادم، إن اللاعب "اكتسب حق اتخاذ القرار واختيار مستقبله" وأنه يحظى بكل دعمه "سواء أراد الاستمرار أو الرحيل".