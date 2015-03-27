ميسي يواصل الغياب عن مران الأرجنتين

(إفي): تغيب مهاجم برشلونة، ليونيل ميسي، عن مران منتخب بلاده الأرجنتيني، استعدادا لودية السلفادور بالولايات المتحدة غدا السبت، ليثير الشكوك مجددا حول حالته البدنية.

ولم يشارك ميسي في مران التانجو واكتفى بالذهاب لصالة الألعاب الرياضية بالفندق الذي يقيم فيه المنتخب، بحسب بيان للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر موقعه الالكتروني.

كان ميسي قد انسحب من مران "التانجو" الثلاثاء الماضي، وخضع لفحوص طبية على قدمه اليمنى التي كان يعاني من آلام فيها عقب لقاء الكلاسيكو الأخير بالليجا أمام ريال مدريد، لكن تبين عدم تعرضه لأي إصابة.

وطمأن "البرغوث" عشاقه لاحقا عقب خضوعه للفحوص الطبية، مؤكدا "إنني بخير، أشكركم جميعا على كل رسائل الدعم التي أرسلتموها لي".

ولا تزال مشاركة ميسي في لقاء السلفادور يوم السبت بواشنطن والإكوادور في الأول من أبريل المقبل بنيوجيرسي محل شك، وذلك ضمن استعدادات "التانجو " لبطولة كوبا أمريكا التي ستحتضنها تشيلي في يونيو المقبل.

ويعول برشلونة كثيرا على نجمه الأرجنتيني خلال الفترة الحاسمة القادمة من الموسم، حيث استعاد الفريق الكتالوني عافيته بتألق مهاجمه خاصة مع انطلاق العام الجديد، حيث قاده لصدارة الليجا وبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي ونهائي كأس الملك، كما ارتقى لصدارة هدافي الليجا على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.