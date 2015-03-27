تقارير.. سيتي يمهل أنشيلوتي حتى 30 أبريل من أجل الرد على عرضه

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي والذي دخل في مفاوضات جادة مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أمهل المدرب الإيطالي حتى الـ30 من أبريل المقبل من أجل الرد على العرض المقدم.

فوفقا لصحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، فإن عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2016، ولكن مستقبله مع الفريق الملكي أصبح محل شك في ظل تردي النتائج في الوقت الحالي، على الرغم من تأكيدات الرئيس فلورنتينو بيريز أن الإيطالي مستمر مع النادي مهما حصل.

وأشارت الصحيفة إلى أن البديل المحتمل لأنشيلوتي في ريال مدريد قد يكون مدرب بروسيا دورتموند يورجن كلوب، أو نجم الفريق السابق زين الدين زيدان.

وكان مانشستر سيتي قد غادر مسابقة دوري الأبطال من دور الـ16 على يد برشلونة، إلى جانب ابتعاده بست نقاط حاليا عن متصدر الدوري فريق تشيلسي.