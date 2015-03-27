مونتيلا: صلاح كان مفاجأة للجميع

"لم نتوقع منه كل هذا.. لقد كان مفاجأة سارة" .. هكذا تحدث فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لنادي فيورنتينا عن الجناح المصري محمد صلاح.

صلاح قدما أداء استثنائي منذ ظهوره بقميص فيورنتينا بعد الرحيل عن تشيلسي معارا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

الجناح المصري شارك مع فيورنتينا في 11 لقاء ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين خلال 3 بطولات مختلفة، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

وعن صلاح قال مونتيلا: " لقد كان مفاجأة للجميع".

وأضاف في تصريحات نقلتها (فوتبول إيطاليا) "لم يتوقع أحد أن يظهر تأثيره معنا بهذه السرعة".

وأتم "كنا نعرف جيدا قدراته ولكنه ما قدمه خلال تلك الفترة كان مفاجأة".

ويستعد فيورنتينا لمواجهة سامبدوريا في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.