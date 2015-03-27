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مصرع مزارع في مشاجرة مع زوج ابنته بأسوان

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مصرع مزارع في مشاجرة مع زوج ابنته بأسوان مصرع مزارع في مشاجرة مع زوج ابنته بأسوان

اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان

لقى مزارع بمدينة كوم أمبو فى محافظة أسوان مصرعه أثر طعنه 5 طعنات نافذة فى الصدر على أثر مشادة حدثت بينه وبين زوج أبنته.

و تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى إخطاراً من مدير المباحث العميد أسعد الذكير يفيد بمقتل “عبدالرحيم.أ.ع” 50 سنة ، ومقيم عزبة العرب العباسية دائرة مركز كوم أمبو ، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين “محمد.م.ج”30 سنة مزارع وزوج أبنته بسبب مشاكل عائلية مما دفع الأخير لطعنه بسلاح أبيض عبارة عن مطواة 5 طعنات نافذة فى الصدر ولفظ أنفاسه الأخير فى الحال.

و تكثف مباحث كوم أمبو جهودها لضبط الجانى ، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة كوم أمبو وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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