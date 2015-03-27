مصرع مزارع في مشاجرة مع زوج ابنته بأسوان

لقى مزارع بمدينة كوم أمبو فى محافظة أسوان مصرعه أثر طعنه 5 طعنات نافذة فى الصدر على أثر مشادة حدثت بينه وبين زوج أبنته.

و تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى إخطاراً من مدير المباحث العميد أسعد الذكير يفيد بمقتل “عبدالرحيم.أ.ع” 50 سنة ، ومقيم عزبة العرب العباسية دائرة مركز كوم أمبو ، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين “محمد.م.ج”30 سنة مزارع وزوج أبنته بسبب مشاكل عائلية مما دفع الأخير لطعنه بسلاح أبيض عبارة عن مطواة 5 طعنات نافذة فى الصدر ولفظ أنفاسه الأخير فى الحال.

و تكثف مباحث كوم أمبو جهودها لضبط الجانى ، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة كوم أمبو وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.