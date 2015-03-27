“قيادة التحالف”: لن نسمح لأي جهة بإمداد الحوثيين بالأسلحة

قال المستشار في مكتب وزير الدفاع، العميد ركن أحمد عسيري،المتحدث باسم قيادة التحالف، ضد الحوثيين في اليمن، إن هدفنا هو حماية الشعب اليمني، وتأمين البلد والحفاظ على استقراره.

وأضاف العسيري، خلال مؤتمر صحفي، ننسق مع الشرعية واللجان الشعبية وبعض فصائل الجيش اليمني، مشيرًا طائرات الاستطلاع تعمل بالاجواء اليمنية على مدار الساعة، وأن جميع الحلفاء يشاركون بالعمليات بحسب إدارة العمليات.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن طائراتهم تمكنت من تحقيق التفوق الجوي التام باليمن، والغارات الجوية التي قامت بها طائرات التحالف اليوم استهدفت قاعدة العند لمنع الحوثين من استخدام الطائرات.

وذكر العسيري، تم استهداف مخازن الذخيرة والأسلحة للحوثيين، وتدمير صواريخ سام وتحقيق إصابات مباشرة من مقاتلات إماراتية، وتجمعات في شمال اليمن على الحدود الجنوبية للمملكة تم ردعها باستخدام طائرات الأباتشي.

وبين العميد عسيري أن حماية الرئيس هادي هو جزء من حماية الشرعية في اليمن.