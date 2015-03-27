شفاء أول حالة مصابة بفيروس «الإيبولا» في لندن

أعلنت مستشفى “رويال فري” في لندن، اليوم الجمعة، شفاء عاملة رعاية صحية تتبع الجيش البريطاني من فيروس “إيبولا” القاتل، والتي كانت قد أصيبت به خلال وجودها في سيراليون، مشيرة إلى أنها أصبحت أول شخص يعالج من هذا الفيروس باستخدام علاج تجريبي.

وذكر المستشفى -في بيان اليوم- أن العريفة آنا كروس (25 عامًا) شفيت تمامًا من فيروس “إيبولا”، وغادرت المستشفى، مضيفة أن كروس، من مدينة كمبريدج، تلقت العلاج التجريبي “ام آي ال 77″ للعلاج من الفيروس.

من جانبها، قالت كروس -في مؤتمر صحفي عقد في المستشفى- “إنها تلقت عناية فائقة خلال وجودها في المستشفى، موجهة الشكر لجميع العاملين هناك على جهودهم لإنقاذها”.

وأصيبت آنا كروس بفيروس “إيبولا” خلال اشتراكها في حملة بريطانيا لمكافحة الوباء في سيراليون، حيث تم نقلها بسرعة إلى لندن لتلقي العلاج.

ا ش ا