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وزير التجارة يثمن مشاركة الإمارات كضيف شرف معرض القاهرة الدولي

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وزير التجارة يثمن مشاركة الإمارات كضيف شرف معرض القاهرة الدولي وزير التجارة يثمن مشاركة الإمارات كضيف شرف معرض القاهرة الدولي

منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة

من منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف الدورة الـ 48 لمعرض القاهرة الدولي التي اختتمت فعالياتها اليوم.

وقال عبد النور في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن هذه المشاركة تأتي ضمن سلسلة التقارب الاقتصادي والسياسي بين البلدين وتأكيدا للرغبة بتعزيز التبادل التجاري بينهما وزيادة الاستثمارات الإماراتية في .

وأكد أن مشاركة الدولة كضيف شرف المعرض لهذا العام كانت محل تقدير من الجميع ، مشيرا إلى أن المعرض حقق النجاح المأمول منه بالنسبة لعدد المشاركين والاقبال الغفير من الجماهير مقارنة بالعام السابق.

وشهد جناح الدولة ، الذي ضم عددا من المؤسسات والشركات الإماراتية ، حضور عدد كبير من المهتمين بالاستثمار وممثلي الشركات المصرية الذين تواصلوا مع الشركات الإماراتية المشاركة في الجناح وأبرموا معها العديد من الصفقات التجارية.

وشارك في جناح الإمارات اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ووزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وشروق وشركة أدنوك للتوزيع ومجموعة اللولو هايبر ماركت العالمية والظبى للتعهدات والشموخ لصناعات المعدنية والاثاث والوثبة للمنتجات الزراعية وشركة الخليج للصناعات الدوائية ” جلفار” وبنك الاتحاد الوطني وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وترأس سعادة محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة وفد الدولة في المعرض الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 27 مارس الجاري .

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