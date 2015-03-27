ملك البحرين: مصر تجمع العرب في مرحلة فارقة تمر بها المنطقة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر الجمعة، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وصل إلى مطار شرم الشيخ لحضور القمة العربية الـ 26، التي ستعقد 28 و29 مارس الجاري.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بجلالة ملك البحرين، الذي أكد على المكانة الرائدة التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي .

وقال السفير علاء يوسف، إن العاهل البحريني أشار إلى أن مصر جمعت العالم في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وها هي تجمع العرب في مرحلة فارقة تمر بها المنطقة، مضيفًا أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأوساط العربية باِستعادة مصر لمكانتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي .

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم استعراض التطورات وآخر المستجدات المتعلقة بعملية «عاصفة الحزم»، التي تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتقدم المحرز على صعيد العمليات العسكرية، منوها إلى أنه لم يكن من الممكن الصمت إزاء ما يتعرض له اليمن وشعبه الشقيق من تهديد لمقدراته، خاصةً عقب التطورات الأخيرة وتوسع الحوثيين ومحاولتهم السيطرة على عدن بعد صنعاء .

ومن جانبه، أكد العاهل البحريني، أن مصر لم تقصر يوما إزاء أشقائها العرب، منوها إلى أن اتخاذ قرار القيام بعمل عسكري عربي مشترك لإنقاذ اليمن أعاد الأمل إلى نفوس الشعوب العربية، وأكد على قوة وقدرة الدول العربية على صون أمنها والدفاع عن شعوبها، مشيدًا بدور مصر وقيادتها في لم الشمل العربي وتوحيد الصف لمواجهة المخاطر المحدقة بالدول العربية .

وأكد الرئيس أن ما تتعرض له دول المنطقة، يستدعي إقامة قوة عربية موحدة يكون هدفها الأساسي الدفاع عن الدول العربية ومصالح شعوبها، وفقاً لأحكام ميثاق جامعة الدول العربية، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة .

ونوه السيسي إلى أن قوة العرب تكمن في تكاتفهم وتعاونهم وتوحيد صفوفهم، لمواجهة المخاطر الجسيمة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مشددا على ضرورة تفويت أية محاولات لبث الفرقة والتشرذم بين الدول العربية، حيث تستهدف تلك المحاولات البغيضة إضعافها والحيلولة دون وحدتها.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة أن العاهل البحريني أشاد خلال لقاء الرئيس السيسي بنتائج اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية المنعقد الخميس، والتي مهدت الطريق بشكل كامل أمام القمة لاتخاذ كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت ليتكاتف العرب جميعا يدا واحدة .