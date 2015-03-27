السيسي يستقبل أمير الكويت بمطار شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدًا كويتيًا، برئاسة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمطار شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في فعاليات القمة العربية الـ 26، المقرر انطلاقها غداً السبت.

ومن المقرر أن يشارك 14 رئيسًا وملكًا وأميرًا في قمة شرم الشيخ من إجمالى 22 دولة عربية، باستثناء سوريا الذى سيبقى مقعدها شاغرا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا فى اجتماعات الجامعة العربية.

وتبحث القمة فى 11 بندا بالإضافة إلى بند بشأن ما يستجد من أعمال، أبرزها تقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلى ومستجداته، وتطوير جامعة الدول العربية والتطورات الخطيرة فى كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة.