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الحكومة الألمانية: «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين في اليمن شرعية

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الحكومة الألمانية: «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين في اليمن شرعية الحكومة الألمانية: «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين في اليمن شرعية

أنجيلا ميركل

أكدت الألمانية أن عملية “عاصفة الحزم” ضد المتمردين الحوثيين في اليمن متوافقة مع القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر في برلين اليوم” ليس لدينا شك في شرعية تلك الغارات”، مناشدًا في الوقت نفسه التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وبين أن هناك مناشدة من الحكومة اليمنية الشرعية للمجتمع الدولي بالدعم في مواجهة هذا “الوضع التهديدي للغاية”، وقال “تلبية طلب رئيس دولة منتخب ديمقراطيًا بالإغاثة يعد أمرًا شرعيًا وفقًا لقواعد القانون الدولي”.

وأضاف وفق ما بثته وكالة الانباء الألمانية “إننا نعول على أن يكون هذا التدخل العسكري قصير المدى”، موضحًا أن مشكلات اليمن لا يمكن حلها بالعنف سواء من الداخل أو من الخارج.

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