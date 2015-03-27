الأسد: الغرب يرغب في الحرب ولا يريد حل سياسي

صرح الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه مع عدد من وسائل الإعلام الروسية، بأن الغرب لا يرغب بالحل السياسي.

وقال الأسد لوكالة “سبوتنيك”: “أنا لا اقتنع بأن الغرب يوجد لديه حل سياسي، هو غير راغب بالحل السياسي، طبعاً عندما أقول الغرب، المقصود عدة دول كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا بشكل أساسي، وباقي الدول هي دول ثانوية، ولكن هذه الدول لا ترغب بالحل السياسي”.

وأضاف الرئيس السوري، قائلا: “بالنسبة لهذه الدول، فإن الحل السياسي يعني تغيير الدولة، إسقاط الدولة واستبدالها بدولة عميلة لها كما حصل في أوكرانيا تماما”.

وشبه الرئيس الأسد أحداث أوكرانيا بالسيناريو السوري، وبأنها “نفس البروباغندا”.

وقال الأسد: “بالنسبة لهم ما حصل في أوكرانيا هو حل سياسي، ولكن لو بقي الرئيس السابق المنتخب من قبل الشعب، لقالوا بأن هذا الرئيس سيئ وديكتاتوري وقاتل للشعب، نفس البروباغندا، لذلك لا يوجد حل سياسي في الغرب، يوجد رغبة بالحرب وبتبديل الدول في أي مكان”.

أ ش أ