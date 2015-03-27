مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة موظف بمنزله

تكثف مباحث أسوان جهودهاا لحل لغز العثور على جثة موظف بالأوقاف داخل منزله.

وكان اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان تلقى إخطار من مأمور قسم أول أسوان بالعثور على جثة موظف بالاوقاف داخل منزله وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من نصر الله رزق يوسف 52 سنة سائق بمصنع كيما ، ومقيم منطقة الشلال عزبة المرشح باكتشافه مقتل شقيقة “حسين” 40 سنة موظف بالأوقاف ، وبإنتقال القوات و إجراء المعاينة والفحص ، تبين أن الجثة ملقاة علي ظهرها بأرضية أحدى الغرف بالمنزل المشار إليه المكون من غرفتين مرتديا كامل ملابسه ومصابا “بجرحين متهتكين بالوجه من الجانب الأيسر”.

وعثر بجواره علي إله حادة “فأس صغيرة الحجم” ملطخة بالدم.

وتحرر المحضر رقم “2207″ إداري قسم أول أسوان لسنة 2015 ، وجاري العرض علي النيابة العامة.